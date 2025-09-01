Водителя в алкогольном опьянении задержали после побега с места аварии

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 31 августа около 22:00 в поселке Песочный, где водитель автомобиля Lada совершил столкновение и покинул место аварии.

По горячим следам сотрудники вневедомственной охраны обнаружили транспортное средство с характерными повреждениями правого переднего крыла. В ходе задержания у 53-летнего водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения.

Задержанный был передан сотрудникам дорожно-патрульной службы для дальнейшего разбирательства и проведения необходимых процедурных действий. Оперативные мероприятия проводились на основе примет автомобиля и описания водителя, переданных местными жителями.