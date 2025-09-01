В Госдуме обеспокоены участием дочери Виктории Бони в рекламе

В Государственной думе выразили обеспокоенность в связи с участием 13-летней дочери Виктории Бони в рекламных проектах.

Как сообщает RTVI, глава комитета по защите семьи Нина Останина направила официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу с предупреждением о рисках сексуализации детей в рекламе.

По словам Останиной, современная реклама все чаще использует образы несовершеннолетних, что может формировать искаженные представления о ценностях у подростков. Депутат подчеркнула, что подобные ролики эксплуатируют детскую привлекательность и вызывают серьезные опасения у специалистов.

В ближайшее время комитет по защите семьи планирует организовать круглый стол для обсуждения возможных законодательных инициатив по ограничению использования несовершеннолетних в рекламной индустрии. Реакция Виктории Бони на сложившуюся ситуацию пока не известна.