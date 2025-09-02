Магнитная буря вызвала полярное сияние в Петербурге и Ленобласти

Жители Петербурга и Ленинградской области стали свидетелями редкого природного явления — северного сияния.

Его появление вызвала мощная магнитная буря уровня G3, которая началась на Земле в ночь на 2 сентября.

Как сообщает в Лаборатории солнечной астрономии РАН, планетарные возмущения достигли масштаба G2-G3. Основная зона видимости полярных сияний традиционно прогнозировалась для Скандинавии и Канады, но отдельные наблюдения оказались возможны и в российских северо-западных регионах.

Природное явление заметили в Шлиссельбурге, Коккорево, а также в нескольких районах Ленобласти. Фотографии сияния жители Северной столицы публикуют в соцсетях.

Ранее в ИКИ РАН предупредили, что двухсуточная магнитная буря способна создать помехи в работе энергосистем и спутниковой навигации. Подобное событие также фиксировали в августе прошлого года.