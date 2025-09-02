В Петербурге завершено дело о покушении на дачу взятки полицейскому

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки сотруднику правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу, фигурантом выступает мужчина, обвиняемый по соответствующей статье УК РФ.

Следствие установило, что вечером 26 июля обвиняемый попытался передать 100 тысяч рублей сотруднику полиции на улице Маршала Новикова. Целью взятки было оказание содействия в избежании уголовной и административной ответственности для его знакомого.

Преступный умысел не был реализован вследствие отказа полицейского принять денежные средства. Собранных доказательств достаточно для направления дела в суд после утверждения обвинительного заключения.

Ранее в городе на Неве уже заводили аналогичное уголовное дело.