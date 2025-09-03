Солнечная активность снижается после десятидневного периода вспышек

Солнце постепенно возвращается к спокойному состоянию после продолжительного периода повышенной активности, наблюдаемого с конца августа. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН фиксируют устойчивую тенденцию к снижению интенсивности процессов на поверхности звезды.

По данным ученых, за десятидневный период было зарегистрировано 17 вспышек средней мощности класса М, сопровождавшихся выбросами солнечной массы. Несмотря на ожидания, вспышки наивысшего класса Х не произошло, поскольку энергетические резервы для подобных явлений оказались полностью исчерпаны.

На солнечной поверхности сохраняется значительное количество пятен, однако большинство из них утратили активность и превратились в остаточные структуры. Специалисты отмечают, что эти образования не представляют опасности, так как не обладают достаточным энергетическим потенциалом для мощных вспышек.

В ближайшие дни прогнозируется сохранение умеренной фоновой активности с возможными вспышками класса С. По оценкам ученых, к концу недели уровень активности должен снизиться до стандартных показателей.

Особое внимание исследователей привлекло событие 30 августа, когда в сторону Земли был зафиксирован выброс плазмы, совпавший по времени с наиболее мощной вспышкой класса М2.76. Это явление стало кульминационным моментом прошедшего периода повышенной солнечной активности.

Ученые продолжают мониторинг ситуации для своевременного выявления возможных изменений и предупреждения потенциальных рисков для земной инфраструктуры.