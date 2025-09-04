Ледовую арену планируется построить в Сосновом Бору

Ленинградская область и концерн «Росэнергоатом» заключили соглашение о строительстве крытой ледовой арены в Сосновом Бору.

Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, объект планируется ввести в эксплуатацию через три года после начала строительных работ.

Новый спортивный комплекс общей площадью около 9 тысяч квадратных метров будет включать каток стандартного размера 60 на 30 метров, тренировочную площадку, залы для гимнастики и хореографии, а также трибуны для зрителей. По словам губернатора, арена станет центром массового спорта и подготовки юных хоккеистов, а также позволит проводить соревнования регионального уровня.

Проект реализуется при финансовом участии концерна «Росэнергоатом». Подписание соглашения состоялось в среду, четвертого сентября. Власти региона отмечают, что строительство новой спортивной инфраструктуры будет способствовать развитию физической культуры и спорта в Сосновом Бору и Ленинградской области в целом.