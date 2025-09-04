Пользователи Steam столкнулись с масштабным сбоем в работе платформы

Крупный сбой затронул работу игровой платформы Steam в России и других странах.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего доступность популярных интернет-ресурсов, наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США — более 14,6 тысяч обращений.

Согласно статистике сервиса, 58% американских пользователей сообщили о проблемах с осуществлением покупок, 22% — о сбоях в работе сайта, а 20% — о трудностях при подключении к серверу. В России зафиксировано около 3,2 тысяч жалоб за последний час, при этом 54% пользователей отметили неполадки в работе сайта, 27% — общий сбой, 11% — проблемы с мобильным приложением и 5% — сбои в личном кабинете.

Помимо США и России, нарушения в работе платформы были зарегистрированы в Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Франции и ряде других стран. Steam, принадлежащий компании Valve, является одной из крупнейших платформ для распространения компьютерных игр и обновлений к ним. Сервис предлагает продукты как самой Valve, так и сторонних разработчиков, сотрудничающих с компанией.