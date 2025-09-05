Актриса Аглая Тарасова подозревается в контрабанде наркотиков

Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали в московском аэропорту Домодедово по подозрению в перевозке запрещенных веществ.

Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash. Во время досмотра службой безопасности у артистки было обнаружено электронное устройство для курения. Внутри него находилось запрещенное вещество, признанное на территории России наркотическим средством. Инцидент произошел после того, как Тарасова вернулась в страну из поездки в Израиль, где она находилась в течение нескольких предыдущих дней.

По факту произошедшего правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих препаратов. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о избрании для подозреваемой конкретной меры пресечения.

Аглая Тарасова получила широкую известность благодаря главным ролям в популярных кинолентах «Лед» и «Холоп 2», а также в телевизионном проекте «Беспринципные». Кроме того, она является лауреатом национальной кинопремии «Золотой орел», которую получила в 2019 году.