Россиянку задержали в Пулково за попытку вывоза свыше 2,1 млн рублей

Сотрудники таможенной службы в аэропорту Пулково пресекли попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных денег.

Гражданка России, вылетавшая в Сербию, пыталась скрыть от контроля более чем 2,1 миллиона рублей и 37 тысяч долларов США.

Во время устного опроса женщина заявила о перемещении примерно 1 миллиона рублей в иностранной валюте на двоих с сыном. Однако при досмотре в ее ручной клади обнаружили дополнительные пачки пятитысячных купюр, которые она не декларировала.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», нарушительница объяснила, что накопила деньги благодаря востребованной творческой профессии и собиралась использовать их для развлечений. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, которое предусматривает штраф до десятикратной суммы или ограничение свободы на срок до двух лет.