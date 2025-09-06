 В Петербурге задержан подозреваемый в хищении автомобиля

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хищении автомобиля Mercedes Benz E 200.

Инцидент произошел четвертого сентября, когда 38-летний предприниматель обратился в полицию с заявлением о пропаже своего транспортного средства стоимостью 2,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, угон был совершен с парковки у дома на Парашютной улице. Через несколько часов патрульные обнаружили автомобиль на проспекте Крузенштерна, что позволило следователям оперативно возбудить уголовное дело по факту кражи, совершенной в крупном размере.

Пятого сентября сотрудники уголовного розыска Приморского района задержали подозреваемого — жителя города Коммунар Ленинградской области. Мужчина был задержан в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, регулирующими порядок задержания подозреваемых в совершении преступлений. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия.