Столкновение с грузовиком унесло жизни трех человек на трассе «Скандинавия»

На трассе «Скандинавия» в Курортном районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с тремя погибшими.

Полиция проводит проверку по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на 46-м километре трассы «Скандинавия» в Курортном районе Северной столицы. Инцидент произошел сегодня в 13:30 при столкновении легкового автомобиля Toyota Camry с грузовиком Shacman.

По предварительным данным, 60-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на грузовик, стоявший на островке безопасности в попутном направлении.

В результате столкновения погибли водитель, женщина на вид 60 лет и девочка 6-7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего инцидента.