В Петербурге 19 больных туберкулезом отправили на принудительное лечение

В Северной столице с начала 2025 года судебные приставы обеспечили принудительную госпитализацию в противотуберкулезные диспансеры 19 горожан с открытой формой туберкулеза.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, основаниями для этого послужили решения районных судов, признавших этих граждан представляющими опасность для окружающих. Возраст пациентов варьируется от 30 до 88 лет, причем большинство из них составляют мужчины.

Люди были направлены в медицинские учреждения для прохождения обследования, курса терапии либо для опровержения диагноза и последующего снятия с учета. Исполнительные листы на принудительное исполнение поступали приставам в течение всего года. Одним из таких пациентов стал 37-летний житель Московского района, проживающий на Лиговском проспекте.

Мужчина продолжительное время игнорировал предписания судебного пристава и скрывался от правосудия. В отношении него применили ряд принудительных мер, включая наложение исполнительского сбора на сумму 5 тысяч рублей. В конечном итоге его под контролем приставов доставили в Городской противотуберкулезный диспансер Санкт-Петербурга для прохождения 12-месячного курса лечения.