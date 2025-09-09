Прокуратура расторгла фиктивный брак с иностранцем ради РВП

Прокуратура Адмиралтейского района добилась расторжения фиктивного брака, заключенного между гражданкой России и иностранным гражданином.

Проверка показала, что брак был оформлен исключительно для получения разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, бракосочетание состоялось в марте 2022 года между 36-летней жительницей города и 38-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья.

Расследование установило, что супруги никогда не проживали совместно, не вели общее хозяйство и не имели общих детей. Их показания о деталях семейной жизни существенно различались.

Гражданка призналась, что заключила брак за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Иностранный гражданин с 2018 года фактически проживал с другой женщиной, которая является матерью его четверых детей. Суд удовлетворил иск прокуратуры и аннулировал разрешение на временное проживание иностранца.