День Мариуполя прошел на фестивале в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялись праздничные мероприятия, посвященные дню города-побратима Мариуполя, в рамках фестиваля «Серебряное ожерелье».

Событие прошло на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова и стало частью программы международного форума объединенных культур.

Заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Станислав Молдованов подчеркнул важность культурного сотрудничества между городами. Он отметил, что недавно успешно завершилась программа дней петербургской культуры в Мариуполе, а теперь мариупольские артисты представляют свое искусство в Северной столице. На сцене выступили греческий ансамбль «Сартанские самоцветы» и хореографический коллектив «Веснянка».

Глава муниципального образования Мариуполя Антон Кольцов в видеообращении напомнил, что города отмечают третью годовщину побратимских связей. Благодаря сотрудничеству фонды мариупольских библиотек пополняются русскоязычной литературой, а петербургские театры регулярно гастролируют в городе-побратиме. Фестиваль «Серебряное ожерелье» проводится с 2021 года и признан одним из ведущих этнокультурных проектов региона.