ФК «Зенит» сыграл вничью с «Балтикой» в Калининграде

Петербургский футбольный клуб «Зенит» не смог одержать победу в гостевом матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Встреча с калининградской «Балтикой» завершилась безрезультатной ничьей со счетом 0:0. Матч прошел в воскресенье, 14 сентября, на поле калининградского стадиона.

По итогам этой игры «Балтика» набрала 16 очков и поднялась на вторую позицию в турнирной таблице РПЛ. При этом «Зенит» с 13 очками расположился на шестой строчке чемпионата. Обе команды продемонстрировали равную игру, но ни одной из них не удалось реализовать свои моменты.

В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Краснодаром», а «Балтика» примет на своем поле «Ростов». Оба поединка запланированы на 21 сентября и обещают быть напряженными. В параллельном матче дня «Крылья Советов» одержали победу над «Сочи».