Любимова подчеркнула аполитичный характер «Интервидения»

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что международный конкурс «Интервидение» свободен от политики и создан для выявления талантливых исполнителей.

Любимова в разговоре с ТАСС сообщила, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» ориентирован на выявление одаренных исполнителей и не подвержен политическому влиянию. По словам главы ведомства, ключевой задачей проекта является определение наиболее яркого и профессионального артиста, способного завоевать признание зрителей.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что возрожденный конкурс сохранит традиции творческой атмосферы и укрепления дружественных связей между народами. Глава государства пожелал успехов всем участникам состязания.

Отметим, что к участию в «Интервидении» присоединились около двадцати государств, включая все страны БРИКС. На конкурсе Россию представит Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, с песней Максима Фадеева.