Банки могут столкнуться с потерями из-за внедрения цифрового рубля

Внедрение цифрового рубля кардинально меняет финансовую экосистему. Новая валюта усиливает контроль над транзакциями, снижая издержки для пользователей, одновременно сокращая комиссионные доходы банков.

Цифровой рубль представляет собой не просто новый платежный инструмент, а фундаментальное изменение логики денежного обращения. Его архитектура предусматривает перевод учета и расчетов на платформу Банка России, где каждая операция фиксируется центральным оператором. Согласно федеральному закону №340-ФЗ, эти данные приравнены к банковской тайне и доступны только в установленных законом случаях.

Однако централизованная модель объективно повышает прозрачность транзакций для государственных органов. Об этом сообщила RuNews24.ru эксперт в сфере экономики и преподаватель РЭУ имени Плеханова Юлия Шайхразеева.

Утвержденные тарифы предусматривают бесплатные переводы для физических лиц, ставку 0,3% для бизнеса при приеме платежей с лимитом 1500 рублей, специальные тарифы для ЖКХ (0,2% до 10 рублей) и фиксированную плату 15 рублей за перевод между юридическими лицами. Данные ставки существенно ниже традиционного карточного эквайринга, где комиссия обычно составляет 1,5-2,5%.

Переход на расчеты через платформу ЦБ приведет к сокращению комиссионных доходов банков, особенно в сегментах эквайринга и P2P-платежей. Согласно оценке консалтинговой компании «Яков и партнеры», суммарные потери банковского сектора могут достигать 50 миллиардов рублей после масштабирования проекта, а совокупные потери за пятилетний период могут составить до 250 миллиардов рублей.

Проект по внедрению цифрового рубля окажет наибольшее влияние на крупные банки-эквайеры, включая Сбербанк, который занимает второе место в мире по количеству транзакций. Скептицизм Германа Грефа относительно цифрового рубля обусловлен экономическими факторами, так как снижение тарифов может уменьшить основные источники комиссионных доходов банка.

Одновременно с введением цифрового рубля ужесточается контроль над обращением наличных денег. С 1 сентября 2025 года банки должны проверять операции по снятию наличных на предмет мошенничества, а для клиентов из специальной базы Центрального банка будут установлены месячные лимиты на снятие средств через банкоматы.