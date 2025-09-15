Воронцова рассказала о балансе между классикой и современностью в балете

Прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова рассказала о переходе из гимнастики в балет, роли наставников и особенностях восприятия театра современным зрителем.

Заслуженная артистка России в интервью «Петербургскому дневнику» рассказала о своем профессиональном становлении. Она отметила, что изначально занималась художественной гимнастикой и достигла уровня кандидата в мастера спорта, однако затем перешла в балетную профессию.

Воронцова упомянула о серьезном влиянии на ее карьеру таких фигур балета как Екатерина Максимова и Владимир Васильев. Они посоветовали ей продолжить обучение в Москве. Важную роль в ее становлении как артистки сыграл Николай Цискаридзе, который был строгим педагогом и требовал немедленного выполнения задач.

По словам артистки, современный балет становится более унифицированным, и традиционное разделение на московскую и петербургскую школы теряет актуальность. Она видит себя представительницей русской балетной школы в целом. Она добавила, что в своей карьере не сталкивалась с закулисными интригами, объясняя это грамотной репертуарной политикой руководства театра и хорошей загруженностью артистов.

Балерина отметила, что сейчас наблюдается тенденция возвращения к классическим постановкам. По ее словам, современный зритель в первую очередь ждет от театра красоты и повествования, а не экспериментальных форм. Она также подчеркнула, что российская публика отличается возрастным разнообразием по сравнению с западной.

Воронцова посоветовала родителям будущих артистов балета учитывать не только физические данные ребенка, но и его личное желание заниматься этим искусством при выборе профессии.