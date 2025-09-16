Лавров рассказал о специальном визовом режиме для гостей «Интервидения»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об организации упрощенного визового режима для участников и гостей музыкального конкурса «Интервидение». Специальные процедуры также были согласованы с Федеральной таможенной службой.

На пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса Лавров проинформировал об особых условиях, созданных для иностранных участников и гостей. По словам министра, визовые документы оформлялись по упрощенной и комфортной процедуре, без взимания консульских сборов.

Лавров отметил, что аналогичный подход был применен в таможенной сфере. Федеральная таможенная служба реализовала специальный режим для въезжающих участников мероприятия, который получил положительные оценки от иностранных гостей.

Упрощенные процедуры касались как артистов, так и международных журналистов, аккредитованных для освещения конкурса.

Напомним, что «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена». В конкурсе примут участие около 20 стран, включая все государства БРИКС. Россию представит заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.