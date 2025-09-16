Вторник, 16 сентября 2025
$84.38 €99.33 ¥11.83
16.1 C
Санкт-Петербург
Новости

Лавров рассказал о специальном визовом режиме для гостей «Интервидения»

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об организации упрощенного визового режима для участников и гостей музыкального конкурса «Интервидение». Специальные процедуры также были согласованы с Федеральной таможенной службой.

На пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса Лавров проинформировал об особых условиях, созданных для иностранных участников и гостей. По словам министра, визовые документы оформлялись по упрощенной и комфортной процедуре, без взимания консульских сборов.

Лавров отметил, что аналогичный подход был применен в таможенной сфере. Федеральная таможенная служба реализовала специальный режим для въезжающих участников мероприятия, который получил положительные оценки от иностранных гостей.

Упрощенные процедуры касались как артистов, так и международных журналистов, аккредитованных для освещения конкурса.

Напомним, что «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена». В конкурсе примут участие около 20 стран, включая все государства БРИКС. Россию представит заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Новый терминал в Усть-Луге: связующее звено в экспорте минеральных удобрений

Терминал Port Favor, расположенный в порту Усть-Луга, имеет потенциал отгрузки до 200 тысяч тонн за один заход судна. Эта информация была представлена на расширенном заседании редакционного совета журнала «Гидротехника» (медиагруппа «ПортНьюс»), где директор проектов ООО «Морстройтехнология» Александр Богун изложил основные аспекты развития терминала.В своем выступлении Богун акцентировал внимание на важности комплексного подхода в строительстве, включающего восемь ключевых этапов. Каждый из них связан с определенными задачами, начиная от создания первой инфраструктуры и железнодорожного фронта длинной почти 7,5 км и заканчивая установкой купольных и хребтовых складов.Как сообщили в пресс-службе компании, в результате реализации проекта терминал обретет три причала общей длиной 819 метров, из которых два уже функционируют, а также складские мощности, позволяющие хранить до 510,7 тыс. тонн груза. Полная пропускная способность...
Читать далее
События

Фантастика, фэнтези и рок: как петербуржцы проводили лето 2025 года

Аналитики холдинга «МТС Медиа», который является частью цифровой экосистемы МТС, изучили предпочтения петербуржцев в выборе досуга летом 2025 года. Исследование показало, что свободное время жители Северной столицы чаще всего посвящали просмотру научной фантастики и комедий, а также читали литературу в жанре фэнтези и слушали рок- и рэп-композиции.Сервис KION сообщает, что по объему потребленного киноконтента за летний период Петербург занял третью строчку в общероссийском рейтинге. Наибольшую активность у экранов проявляла аудитория в возрасте 35–44 лет, причем как женская, так и мужская ее часть. Главной кинопремьерой для местных зрителей оказалась фантастическая драма «Кракен», где главную роль исполнил Александр Петров. Также горожане отдавали предпочтение более легким комедийным лентам, таким как «Три сестры», «Нереалити» и «Театральная зона».Помимо кино, популярным времяпрепровождением было чтение. Активность...
Читать далее

Популярное

ленобласть смерть полиция суд убийство Россия петербург метро прокуратура проверка пулково работа недвижимость семья деньги COVID-19 нарушения Роспотребнадзор ученые банки долги экономика Всеволожский район ребенок реставрация пенсии документы мошенники исследование пенсионерка опрос приставы выплаты минздрав аэропорт нева молодежь авито эрмитаж ксения собчак общественный транспорт автомобиль юбилей ск кирилл поляков

Новости дня

Бизнес-вести

Компания «Северсталь» поставила арматуру для новой линии метро Петербурга

Город

ЗакС Петербурга предложил отменить налог для кораблей-музеев

Новости

В Петербурге вырос спрос на покупку коммунальных квартир

Город

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 86%

Новости

Прокуратура проверит причины пожара на территории склада в Щербинке

Наука

Ученые обнаружили механизм воздействия нанопластика на человеческий мозг

Новости

В течение года Петербурга получит больше 290 новых автобусов

Новости

Петербуржец был арестован на 14 суток за неуплату алиментов

Деньги

С октября военные пенсионеры получат увеличенные пенсии

Новости

Большинство россиян негативно относятся к идее вживления микрочипов

Новости

Полицейские задержали мигранта за поддельный документ на Московском вокзале

Город

Прокуратура требует ликвидировать незаконные свалки в Красносельском районе

Город

В Петербурге освободили 2,5 тысячи квадратных метров муниципальной недвижимости

Общество

Антон Летушев назначен гендиректором Melon Fashion Group

Город

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ в России на 63,8%

Культура

Ольга Таратынова рассказала о этапах восстановления Царского Села

Новости

Геомагнитные возмущения продолжаются на Земле вторые сутки

Новости

Похититель кольца за 56 тысяч рублей предстанет перед судом

Культура

Зюганов предрек успех «Интервидению» в противовес западному конкурсу

Новости

Брухунова рассказала о личных качествах Петросяна в его юбилей

Ленинградская область

Прокуратура добилась увольнения главы сельского поселения в Ленобласти

Наука

Ученые выяснили периодичность падений у людей с болезнью Паркинсона

Новости

Эксперты рассказали о чек-листе для новых владельцев автомобилей

Новости

Прокуратура требует 130 тысяч рублей компенсации за лекарство для онкобольной

Новости

Пенсионерка из Петербурга потеряла 8 млн рублей из-за звонка мошенников

Новости

Орлова рассказала о последствиях для нее от участия в вечеринке Ивлеевой

Новости

Каждый шестой соискатель ждет доплату за навыки работы с ИИ

Культура

Филармония представит саундтреки к воображаемым фильмам о Петербурге

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb