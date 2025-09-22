Отказ от автомобиля на один день в Петербурге помог сэкономить

Журналист Дмитрий Новиков провел эксперимент по отказу от личного автомобиля в рамках Всемирного дня без автомобиля в Санкт-Петербурге.

Оставив свой автомобиль дома, он передвигался по городу исключительно на общественном транспорте и пешком в дождливый сентябрьский день. Целью было оценить практичность и ощущения от временного отказа от машины в условиях мегаполиса.

Как пишет издание 110km.ru, маршрут включал пешую прогулку до станции метро «Василеостровская», поездку с пересадками на «Гостином дворе» и «Сенной» до «Адмиралтейской», а затем движение на троллейбусе и автобусе. Общее время в пути составило около 45 минут, что сопоставимо с поездкой на машине без пробок. Финансовые затраты на проезд составили 240 рублей против обычных 600 рублей на бензин и парковку.

Эксперимент позволил сделать более чем 6 тысяч шагов и заметить ранее невидимые детали городской среды. Журналист отметил снижение уровня стресса и возможность посетить места, мимо которых обычно проезжал на машине. Полный отказ от автомобиля признан нецелесообразным, но периодическое использование общественного транспорта может стать полезной практикой, заключил он.