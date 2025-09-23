Директор нефтеторговой компании обвиняется в уклонении от уплаты налогов

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора нефтеторговой компании. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 289 миллионов рублей.

Следствие установило, что фигурант создал фиктивную схему документооборота и отразил в бухгалтерской документации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности с 14 контрагентами, которая фактически не производилась.

В результате преступных действий злоумышленник уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 289 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По ходатайству следствия на имущество обвиняемого, а также расчетные счета последнего и организации наложен арест с целью возмещения причиненного бюджету государства ущерба.

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.