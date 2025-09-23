Арбитражный суд наложил арест на имущество СПбГУП

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на здания Университета профсоюзов. Решение принято в рамках иска Генпрокуратуры о возврате государственного имущества.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о наложении ареста на объекты недвижимости Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Данная мера применена в рамках иска Генеральной прокуратуры РФ о возврате государственного имущества.

Речь идет о восьми объектах общей площадью 55 тысяч квадратных метров, включающих главный учебный корпус и общежитие на улице Фучика, а также комплекс зданий на Хвойной улице в поселке Ольгино. В перечень входят лицей, учебные корпуса, гостиница, танцевальный павильон, котельная, трансформаторная подстанция и гараж. По версии прокуратуры, указанные объекты незаконно перешли в частные руки, поскольку в советский период главный корпус принадлежал Высшей профсоюзной школе культуры.

В исковом заявлении третьим лицом фигурирует ректор университета Александр Запесоцкий. Прокуратура утверждает, что администрация вуза как фактический владелец не имеет права извлекать доход от использования помещений посредством платного обучения или сдачи жилья в общежитиях.

Суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста для предотвращения возможных сделок по отчуждению недвижимости до окончательного рассмотрения дела по существу.