В Петербурге за неделю зарегистрировали 25 случаев боррелиоза

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области фиксирует активность клещей и связанных с ними инфекций. За отчетную неделю с 18 по 24 сентября в медицинские организации города по поводу присасывания вредителей обратились 1266 человек, включая 134 ребенка.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в черте города пострадали 169 человек из 14 районов. Наибольшее число укусов зафиксировано в Курортном районе — 34 случая, а также в Выборгском — 32 и Пушкинском — 21. За этот период лабораторно подтверждены 3 случая клещевого вирусного энцефалита и 25 случаев боррелиоза, два из которых у детей. Прививку от энцефалита сделали 152 жителя города.

В Ленинградской области за медицинской помощью после укусов клещей обратились 221 человек, из них 21 ребенок. Случаев заболеваний клещевыми инфекциями не зарегистрировано. Вакцинацию против энцефалита прошли 892 человека в Ленобласти.