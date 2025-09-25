Судебные приставы провели рейд в Апраксином дворе Петербурга

Судебные приставы Центрального района Санкт-Петербурга провели рейд на территории объекта культурного наследия «Апраксин двор с Мариинским рынком». Проверка затронула десять помещений, которые по решению суда должны быть освобождены от арендаторов.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Санкт-Петербургу, в отношении нескольких организаций были возбуждены исполнительные производства на основании документов Арбитражного суда.

В течение двух месяцев юридические лица не выполняли требования, в связи с чем приставы проводили повторные проверки с участием сотрудников полиции. Должники были привлечены к административной ответственности с назначением штрафов по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера.

В ходе текущей проверки установлено, что одна организация полностью исполнила требования, остальные — частично. Четыре подвальных помещения, включая кафе с вьетнамской кухней, не функционируют, но ключи не переданы. Другие объекты торговли и услуг освобождены от имущества, но не приведены в порядок. При дальнейшем неисполнении требований последует повторная административная ответственность.