Наталия Орейро приедет в Россию на премьеру нового фильма

Аргентинская певица и актриса Наталия Орейро посетит Россию в ноябре для презентации новой картины «Письмо Деду Морозу».

Об этом сообщила генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева. При этом визит знаменитости запланирован на 24-25 ноября, когда она примет участие в открытии официальной премьеры фильма.

Картина выйдет в широкий прокат 27 ноября и расскажет историю о том, как детские желания исполняются у взрослого человека, влияя на его жизнь. В основе сюжета лежит история юриста Петра Безуглова, чьи детские мечты и страхи оживают после того, как его сын находит и отправляет письма отца к Деду Морозу.

В фильме, снятом режиссером Кириллом Кузиным, заняты Антон Филипенко, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и Дима Билан. Персонаж Наталии Орейро является воплощенной мечтой главного героя в детстве, желавшего жениться на звезде сериала «Дикий ангел».

Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Карелии с февраля по апрель 2024 года.