Полицейские задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции

В Красносельском районе Санкт-Петербурга полиция выявила организацию незаконного пребывания иностранных граждан. За денежное вознаграждение осуществлялась фиктивная постановка на учет по месту жительства.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлен факт организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России. По данным правоохранительных органов, 50-летняя жительница Санкт-Петербурга по предварительному сговору с 27-летним гражданином одного из государств ближнего зарубежья заключила устное соглашение о фиктивной регистрации десяти иностранцев.

Для осуществления постановки на миграционный учет использовалась квартира женщины, при этом зарегистрированные лица не планировали фактического проживания по указанному адресу. Размер денежного вознаграждения за организацию незаконной услуги составил 50 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.