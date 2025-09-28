Злоумышленники хотели продать 1300 литров суррогатного алкоголя в Ленобласти

Правоохранители предотвратили попытку реализации свыше 1,3 тысячи литров суррогатной алкогольной продукции.
Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством и распространением фальсифицированной алкогольной продукции. По оперативной информации, злоумышленники планировали реализовать на территории региона свыше 1,3 тысячи литров опасных для здоровья напитков.
В ходе проведенных мероприятий полицейским удалось задержать 14 подозреваемых. Участники организованной группы планировали продажи на территории Сланцевского и Волосовского районов, сообщает Baza.
В местах производства сотрудники полиции изъяли канистры с метиловым спиртом для создания суррогатной продукции.
Ранее стало известно о росте числа жертв отравления некачественным алкоголем в регионе. По последним данным, количество погибших от употребления фальсифицированных спиртных напитков достигло 25 человек. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.