Петербуржец доказал в суде, что он не умер

Житель Санкт-Петербурга был вынужден доказывать в суде, что он не умер, после ошибочного внесения записи о его смерти.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Колпинский районный суд рассмотрел гражданское дело по заявлению прокурора о защите интересов гражданина.

Суд установил, что в Комитете по делам ЗАГС имелась запись о смерти жителя города от 2 декабря 2024 года, составленная на основании медицинского свидетельства. В процессе заседания сам заявитель пояснил, что узнал о своей смерти от работодателя, который не смог перечислить ему заработную плату. Мужчина также указал, что в клинике, выдавшей свидетельство, он никогда не лечился.

Ошибка возникла из-за технического сбоя в медицинском учреждении, где скончался человек со схожими данными. В результате мужчина не мог в полном объеме осуществлять свои права, включая получение медицинской помощи и совершение банковских операций. Суд удовлетворил требования и обязал исключить данные петербуржца из актовой записи, обратив решение к немедленному исполнению.