В Курортном районе заработала новая подстанция

Объект, построенный полностью на отечественном оборудовании, обеспечит надежным электроснабжением жителей района и крупные медицинские центры.

В Курортном районе Санкт-Петербурга состоялся торжественный пуск новой высокоавтоматизированной подстанции 35 кВ «Песочная». Объект мощностью 20 МВА призван значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей.

Как пояснил генеральный директор компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин, на подстанции применены современные технологии.

«Управление подстанцией не требует постоянного присутствия персонала, параметры сети и состояние оборудования контролируются дистанционно, в режиме реального времени. Все данные передаются в Центр управления сетями компании», — отметил Игорь Кузьмин.

Новая подстанция станет важным звеном энергосистемы Курортного района. Она обеспечит надежное электроснабжение жителей, а также крупных медицинских учреждений. В их числе — НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова и Клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Н.П. Напалкова.

«Россети Ленэнерго» всегда уделяют особое внимание социально значимым объектам. Медицинские центры, которые обеспечивает электроэнергией данная подстанция — высокотехнологичные, в них применяются передовые приборы и методики для лечения пациентов со всей страны. И наш объект оснащен самым современным оборудованием», — подчеркнул Игорь Кузьмин.

В ходе строительства энергетики смонтировали комплектные распределительные устройства напряжением 35 и 10 кВ, а также построили кабельные линии электропередачи.

Торжественная церемония пуска подстанции «Песочная» прошла с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Кропачева, генерального директора «Россети Ленэнерго» Игоря Кузьмина и заместителя директора по общим вопросам «Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» Юрия Гесселя.