Росимущество подтвердило передачу «Ленфильма» Петербургу

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом подтвердило факт подписания распоряжения о переходе киностудии «Ленфильм» в ведение Санкт-Петербурга.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Росимущества, которое владеет полным пакетом акций предприятия.

Ранее в понедельник информация о подготовке данного решения появилась в издании «Фонтанка.ру». Издание ссылалось на свои источники в администрации города и в руководстве самой киностудии, утверждая, что соответствующий документ был подписан в сентябре.

В конце января Союз кинематографистов Северной столицы обращался к председателю правительства и губернатору города с предложением о передаче «Ленфильма». Инициаторы отмечали, что ни один из последних генеральных директоров не смог справиться с кризисной ситуацией на предприятии.