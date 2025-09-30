Рост рождаемости обсудили в Ленинградской области

Стратегическая сессия по вопросам народосбережения проходит в Ленинградской области с участием экспертов различного профиля.
По информации 47channel, в «Экспофоруме» собрались представители власти, науки и общественных организаций. Основная тема обсуждения — меры по повышению рождаемости в сорок седьмом регионе.
На повестке дня находятся вопросы реализации государственных программ поддержки семей. Участники рассматривают аспекты репродуктивного здоровья и применения вспомогательных медицинских технологий. Как отмечают специалисты, в области наблюдается устойчивая положительная динамика.
Руководитель областного ЗАГСа Ольга Куликова сообщила о росте числа многодетных семей и увеличении продолжительности жизни. Проект «Там, где рождается семья» второй год подряд показывает эффективность в укреплении института брака. Эти данные были представлены на демографической конференции.