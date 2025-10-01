Коуч Валиуллова предупредила об опасности коммерческого подхода к воспитанию

Концепция родительских вложений в детей требует переосмысления с позиции безусловной поддержки.

Современная трактовка родительских вложений в детей требует концептуального пересмотра, сообщает эксперт в области системного коучинга Олеся Валиуллова. По ее словам, терминология инвестиционных проектов не соответствует психологическим потребностям детского развития, поскольку формирует искаженные ожидания результативности.

В разговоре с RuNews24.ru специалист указывает, что метафора финансовых вложений провоцирует родителей ожидать конкретных дивидендов в форме благодарности, карьерных достижений или социальных успехов. Подобный подход ограничивает естественное развитие личности, создавая условия для формирования чувства вины и обязательств.

В качестве альтернативы Валиуллова предлагает модель создания ресурсной среды, где основное внимание уделяется формированию внутреннего потенциала, а не реализации родительских амбиций.

Эксперт рекомендует делать акцент на получении разнообразного эмоционального опыта и поддержку естественных склонностей ребенка. Особое значение коуч придает личностному примеру родителей, демонстрирующих гармоничное развитие и самореализацию.

По мнению эксперта, именно поведенческие паттерны, а не декларируемые установки, оказывают определяющее влияние на формирование личности.