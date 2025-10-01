Лесные пожары в Ленинградской области ликвидировали в день обнаружения

В Ленинградской области официально завершен пожароопасный сезон 2024 года. Все зарегистрированные лесные пожары были ликвидированы в день их обнаружения.

По информации региональных властей, в течение сезона было зафиксировано 45 лесных возгораний общей площадью 23,17 гектара. Отсутствие крупных пожаров и чрезвычайных ситуаций стало результатом эффективной работы лесной охраны и применения современной системы мониторинга.

Большинство возгораний обнаруживались на ранней стадии благодаря использованию видеонаблюдения и оперативным сообщениям от граждан, сообщает allnw.ru.

Показатели оперативного тушения подтверждают лидирующие позиции Ленинградской области в достижении целей федерального проекта «Сохранение лесов». Регион демонстрирует один из лучших результатов в стране по скорости и эффективности ликвидации лесных возгораний.