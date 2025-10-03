В Госдуме предложили запретить нецензурную лексику в Интернете

Депутаты Государственной думы России рассмотрели законопроект о полном запрете использования нецензурной лексики в Интернет-пространстве.

Как сообщает «RuNews24.ru», инициатива исходит от члена комитета по информационной политике Андрея Свинцова, который предлагает ввести специальные меры ответственности за подобный контент.

По его мнению, Роскомнадзор должен получить возможность автоматически блокировать материалы с ненормативной лексикой.

Марина Шевченко, помощник депутата Госдумы, выразила сомнения в эффективности предлагаемых мер. Она признала проблему распространения мата среди подростков, но отметила, что подобные инициативы требуют разработки действенных механизмов контроля.

Эксперт напомнила, что уже существующие ограничения порноконтента работают недостаточно эффективно, поскольку такой материал остается доступным для детей.

По мнению Шевченко, без реально работающих инструментов контроля запрет мата в Интернете может превратиться в борьбу с ветряными мельницами. Она подчеркнула, что государству необходимо сосредоточиться на создании эффективных механизмов, а не просто вводить новые запретительные меры. В противном случае, по ее словам, это будет лишь имитацией деятельности.