Владельцы самосвалов оштрафованы на 600 тысяч рублей

Владельцы трех самосвалов привлечены к административной ответственности за уклонение от обязательного весового контроля в Ленинградской области.

Как сообщает allnw.ru, совместный рейд инспекторов Ространснадзора и областного Комитета по транспорту был организован после того, как водители указанных транспортных средств отказались проходить процедуру взвешивания.

Помимо основного нарушения, в ходе проверки были зафиксированы и другие несоблюдения правил перевозки тяжеловесных грузов. Совокупный размер наложенных штрафов достиг 600 тысяч рублей.

При этом такие меры ответственности предусмотрены действующим законодательством за отказ от прохождения весового и габаритного контроля. Проведенное мероприятие подтвердило важность усиленного надзора за грузовыми перевозками для обеспечения безопасности на дорогах и сохранности дорожной инфраструктуры региона.