Любовь Успенская заявила, что чувствует себя нормально

Певица Любовь Успенская находится в нормальном состоянии после полученной травмы.

Как сообщает 360.ru, об этом заявил ее концертный директор Александр Иваненко. При этом он уточнил, что сможет дать подробные разъяснения по ситуации только в воскресенье вечером.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что артистка сломала руку и не сможет выступить на запланированном концерте в Екатеринбурге. По данным источника, Успенской потребуется хирургическое вмешательство. В социальных сетях Иваненко подтвердил, что выступление не отменяется, а переносится на 21 ноября.

Ранее певица оказалась в центре внимания из-за истории с возлюбленным своей дочери. Тогда Людмила Успенская высказала негативное отношение к этому мужчине, считая его неподходящей партией для своей дочери.

Стоит отметить, что сообщения о состоянии здоррвья певицы появляются регулярно.