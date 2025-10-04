Водитель Porsche заключен под стражу после смертельного ДТП

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ему инкриминируется преступление по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

По версии следствия, третьего октября около пяти часов утра мужчина управлял автомобилем Porsche Cayenne в состоянии опьянения. На перекрестке улицы Чайковского и набережной реки Фонтанки он на скорости около 60 километров в час врезался в бордюр, затем на ограждение и упал в воду. После происхождения водитель отказался от медицинского освидетельствования.

В результате дорожного происшествия пассажирка автомобиля получила смертельные травмы. Обвиняемый был задержан в день инцидента и впоследствии признал вину. Мера пресечения в виде содержания под стражей будет действовать до второго декабря.