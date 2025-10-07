Ленобласть запустила упрощенное взыскание долгов за ЖКХ

Ленинградская область внедряет экспериментальный механизм упрощенного взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги. С июля 2025 года в регионе начал функционировать специальный цифровой сервис, который автоматизирует данный процесс.

По информации allnw.ru, нововведение позволили управляющим организациям эффективнее работать с неплательщиками.

Единая государственная информационная система ЖКХ дает возможность автоматически формировать и направлять в судебные органы заявления о взыскании образовавшейся задолженности. Система самостоятельно запросит необходимые сведения, подготовит полный пакет документов и отправит его на рассмотрение. Это значительно ускорит процедуру взыскания.

Перед подачей документов в суд гражданам с долгами будут направляться уведомления через портал «Госуслуги», где можно будет погасить задолженность. Основной целью эксперимента является повышение платежной дисциплины населения и снижение долговой нагрузки на сферу жилищно-коммунального хозяйства региона.