Свыше 300 заявок подали уличные артисты за лето в Петербурге

За три летних месяца текущего года в Санкт-Петербурге было подано более чем 300 заявок на проведение уличных выступлений.

Как сообщает «Петербургский дневник», большинство из 319 обращений поступило от музыкантов, а остальные — от художников и поэтов. Данные поступили в городской Комитет по культуре в период с первого июня по 31 августа.

Для выступающих действуют определенные требования, включая ограничение по уровню шума и запрет на ненормативную лексику. Все заявки подаются через автоматизированный портал «Культура Петербурга», где доступна карта с разрешенными местами. На некоторых площадках, например на Якорной площади, разрешены барабаны, а на площади Искусств запрещены усилители.

За первые шесть месяцев 2025 года не поступило ни одной жалобы от музыкантов, а количество обращений от жителей значительно сократилось. Депутат Законодательного собрания Денис Четырбок подтвердил положительные изменения, отметив, что ситуация кардинально улучшилась по сравнению с периодом пять лет назад. Также решена проблема с выступлениями рядом с музыкальной школой на Думской улице.