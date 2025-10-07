Развитие газовой отрасли Петербурга показали на форуме

В рамках Петербургского международного газового форума состоялось открытие юбилейной корпоративной экспозиции ПАО «Газпром» под названием «Газпром — территория технологического лидерства».

Выставка наглядно демонстрирует достижения в области импортозамещения в газовой отрасли и представляет разработки петербургских предприятий.

Как написал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, завод «Измерон» создал уникальный комплекс для шельфовой добычи газа, безопасный для экологии. В Металлострое Росатомом построена первая в Европе испытательная площадка для крупнотоннажного СПГ-оборудования, являющаяся полностью отечественной разработкой.

Политехнический университет представил более чем 20 промышленных решений, включая лазерные комплексы для сварки и 3D-печати металлом. По словам Полякова, Санкт-Петербург создает условия для промышленного роста и в ближайшие годы достигнет полного технологического суверенитета в газовой отрасли.