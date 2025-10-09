Работники метрополитена Петербурга стали героями фэшн-съемки

На форуме «Креативный Петербург» начала свою работу фотовыставка «На линии стиля». Проект объединил сотрудников подземки и современных дизайнеров в рамках коллаборации транспорта и моды.

В рамках международной конференции по креативной экономике RICS на площадке «Новая Голландия» состоялось открытие фотовыставки «На линии стиля». Проект реализован совместно Петербургским метрополитеном и представителями дизайнерского сообщества города к 70-летию городского метрополитена, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

Как отметил председатель Комтранса Валентин Енокаев, инициатива демонстрирует взаимосвязь промышленной инфраструктуры и современного искусства. Проект посвящен сотрудникам, отвечающим за работу городской транспортной системы, и отражает их профессиональные качества через призму эстетического восприятия.

Также в состав экспозиции вошли 12 профессиональных фотографий, на которых запечатлены работники метрополитена различных специальностей.

Отметим, что художественное решение проекта основано на сочетании форменной одежды сотрудников метрополитена с дизайнерскими коллекциями, созданными под влиянием архитектурных особенностей мегаполиса и его транспортной инфраструктуры.