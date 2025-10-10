Объем рынка внутриигровых предметов Counter-Strike превысил 5,8 млрд долларов

Мировой рынок виртуальных предметов для компьютерной игры Counter-Strike достиг рекордной капитализации в 5,8 миллиарда долларов.

Показатель продемонстрировал рост более чем на миллиард долларов с апреля текущего года. Эксперты связывают такую динамику с активизацией инвестиционной деятельности со стороны китайских инвесторов и возрастанием оборотов на специализированных торговых площадках.

По информации сервиса Pricempire, наибольшим потребительским спросом пользуются редкие категории предметов, включая ножи, перчатки и экземпляры с особыми характеристиками. Также аналитики наблюдают тенденцию восприятия цифровых объектов в качестве инструмента для финансовых вложений, а не только элементов игрового процесса.

Также в игре был зафиксирован абсолютный рекорд по количеству открытых кейсов, превысивший 400 миллионов единиц за отчетный период. Такой спрос привел к закономерному экономическому эффекту: из-за дефицита редких предметов наблюдается дальнейший рост цен на них.