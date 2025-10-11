В Московском районе Петербурга при пожаре пострадал ребенок

В субботу 11 октября в Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 20, корпус 2 поступило в 13:44.

По данным пресс-слуужбы ГУ МЧС России по Петербургу, возгорание произошло в двухкомнатной квартире, где на кухне площадью 6 квадратных метров горела обстановка на площади четыре квадратных метра. Пожар был ликвидирован к 14:01.

В результате происшествия пострадал ребенок, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего уточняется.

К ликвидации пожара привлекались силы МЧС в составе трех единиц техники и 14 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются. Сотрудники государственного пожарного надзора проводят проверку по факту произошедшего.