Андрей Аршавин добивается уменьшения выплат на детей через суд

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин оказался в центре обсуждения из-за судебных разбирательств по поводу алиментов.

По информации Sport24, спортсмен заявил, что его ежемесячные выплаты на детей превышают 50% всех поступлений. В связи с этим он решил воспользоваться своим правом и подал заявление о пересмотре суммы, которую обязан перечислять на содержание наследников.

Ситуация осложняется тем, что теперь Аршавин обязан обеспечивать не только детей от первого брака, но и младшую дочь, появившуюся в новом союзе. По словам футболиста, все его действия полностью соответствуют действующему законодательству. Он подчеркнул, что не уклоняется от обязательств, а лишь стремится привести выплаты в соответствие с реальными возможностями.

Ранее стало известно, что Аршавин обратился в суд с иском к бывшей гражданской супруге Юлии Барановской. Их спор по поводу алиментов длится уже несколько лет. В 2020 году Савеловский суд снизил размер выплат с половины дохода до трех восьмых, а Мосгорсуд оставил это решение в силе. Однако Барановская не согласилась с таким положением дел и попыталась оспорить постановление, считая, что появление у Аршавина еще одного ребенка не должно влиять на размер выплат старшим детям.

Адвокат телеведущей Владислав Подшебякин отмечал, что по закону удержания могут достигать 75% дохода, а сейчас на четверых детей уходит примерно 62%. Юристы подчеркивают, что все средства идут исключительно на нужды детей и формирование накоплений для их будущего образования.

Аршавин и Барановская прожили вместе почти десять лет, за это время у них родились двое сыновей и дочь. После расставания футболист женился на Алисе Казьминой, однако и этот брак завершился разводом и новыми судебными тяжбами по алиментам. В 2019 году, по информации СМИ, Аршавин перечислял Казьминой одну восьмую часть дохода, что составляло около 340 тысяч рублей в месяц, а Барановская получала примерно 1,4 миллиона рублей.

История с алиментами Аршавина наглядно демонстрирует, насколько сложными могут быть финансовые вопросы после развода, особенно если речь идет о публичных личностях. Судебные процессы продолжаются, и окончательное решение по размеру выплат пока не принято.