Понедельник, 13 октября 2025
$81.19 €94.05 ¥11.36
6.1 C
Санкт-Петербург
Город

Полицейские завершили расследование дела о мошенничестве с квартирой

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о попытке мошенничества с квартирой. Подозреваемый изготовил поддельную доверенность для продажи чужой недвижимости.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Фигурант обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и подделке документов. Следствие установило, что в июле 2024 года обвиняемый разработал план по незаконному приобретению прав на квартиру на улице Карбышева.

Под предлогом аренды жилья злоумышленник получил от собственника необходимые данные, после чего изготовил поддельную доверенность на право продажи недвижимости. Обвиняемый попытался осуществить фиктивную продажу квартиры подконтрольному лицу.

Для придания сделке видимости законности он разместил в банковской ячейке фальшивые денежные средства и ввел в заблуждение нотариуса относительно своих полномочий. Преступление не было доведено до конца после выявления нотариусом подделки доверенности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ходе расследования проведен комплекс следственных действий, включая почерковедческую экспертизу и допросы свидетелей. Также полицейские выявили факт дачи взятки должностному лицу, материалы по которому выделены в отдельное производство.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, а уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

Назван самый технологичный оператор связи в России

Рейтинг технологического развития крупнейших российских операторов связи, составленный аналитическим агентством J’son & Partners Consulting, возглавила МТС с результатом 79%.На втором месте расположился «МегаФон» (64%), на третьем — «Билайн» (59%). Также в список вошли Т2 и «Ростелеком».Высокую оценку МТС эксперты связывают с внедрением инноваций в базовые услуги связи, таких как функция распознавания сгенерированного голоса и возможность совершения звонков через умные устройства. Агентство также выделило продукт Membrana, предлагающий комплекс решений для защиты приватности: мониторинг утечек персональных данных, настраиваемую блокировку рекламы во браузерах, а также функции создания дополнительных номеров и временной почты. Отдельно существует версия этой технологии, предназначенная для защиты детей в цифровой среде.Параллельно МТС лидирует и по результатам опросов пользователей. 31% респондентов назвали ее своим оператором, тогда как «МегаФон» выбрали 26%,...
Читать далее
Новости

Жилком и УК обсудили новый подход к формированию тарифа на содержание домов

Глава Жилищного комитета Денис Удод и руководители УК Петербурга встретились за круглым столом, чтобы обсудить "Практический опыт и рекомендации по эксплуатации многоквартирного дома со сложным инженерным оборудованием с использованием тарифа, установленного на основании минимального перечня работ и услуг".Злободневную тему подняли на рассмотрение 24 сентября. Эксперты считают, что нынешняя система формирования тарифа отличается обобщенностью и не принимает во внимание конкретные издержки на содержание отдельных домов. Из-за этого возникает проблема несоответствия установленного тарифа фактическим затратам на эксплуатацию жилья. В итоге жильцы постепенно адаптируются к искусственно сниженным платежам и отказываются оплачивать объективную стоимость коммунальных услуг, а управляющие компании вынуждены либо терпеть убытки, либо балансировать в сложных экономических условиях.Жилком предлагает дифференцированный подход, где будет учитываться тип дома, его площадь, конфигурация придомовой территории, состояние...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть смерть дети полиция суд погода травмы кража Россия петербург мошенничество прокуратура наркотики москва футбол деньги США женщины конфликт ЗакС стрельба Новый год ученые рейтинг колпино производство реставрация похищение пенсионерка опрос спасатели реклама авито законопроект пенсионер дональд трамп космос петергоф врачи Александр Колесов вымогательство туристы кирилл поляков

Новости дня

Вне СПб

Бобров о результатах контроля за самостроем в Бибирево

Новости

В Ленобласти суд обязал вернуть больше 530 тысяч рублей обманутой пенсионерке

Город

Суд отправил в СИЗО офицера Минобороны за взятку в 2 млн рублей

Общество

Премия моды DRESS CODE AWARD пройдет в октябре в новом формате

Новости

Эксперт Кутуева сомневается в эффективности трехлетней отработки врачей

Город

Водоканал направил 240 млн рублей на медстрахование сотрудников

Наука

Ученые обнаружили у вируса гриппа способность к быстрой адаптации

Новости

Жириновский мог заранее знать об изменениях в политике Трампа

Новости

Юрист Пойлова предупредила об ответственности за слив интимных фото

Общество

Авито и «АльфаСтрахование» заключила партнерство

Новости

Новый электропоезд вышел на линию Финляндский вокзал — Сестрорецк

Новости

Больше 80 фонтанов Петербурга закрылись на зиму

Культура

В ноябре павильон Венеры в Гатчине закроют на зимний сезон

Наука

Ученые предупреждают о новых солнечных вспышках

Новости

Прокуратура требует сохранить приговор Елены Блиновской

Новости

Полицейские Петербурга задержали пенсионера за хранение партии наркотиков

Город

Прокуратура потребовала поставить на учет памятник в Колпино

Общество

Авито: Apple лидирует, а китайские бренды рвут рынок ноутбуков и планшетов

Город

Суд Петербурга восстановил в должности уволенного кладовщика

Ленинградская область

Четыре поезда были задержаны из-за технического сбоя на Приозерском направлении

Ленинградская область

Ленобласть нарастит производство яиц до 5 млрд штук к 2030 году

Ленинградская область

Ленобласть вошла в топ-5 регионов по спросу в России на складские помещения

Новости

УФАС усомнилось в достоверности рекламы «Альфа-Банка»

Новости

За сутки полицейские задержали двух стрелков в Петербурге

Новости

Мужчину госпитализировали после наезда тепловоза на станции «Парнас»

Новости

Группа мужчин похитила знакомого в Петергофе

Ленинградская область

Хозяин лошади задержан после нападения животного на пенсионерку в СНТ

Город

Больше петербуржцев поддерживают идею пересдачи ЕГЭ

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb