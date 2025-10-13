Полицейские завершили расследование дела о мошенничестве с квартирой

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о попытке мошенничества с квартирой. Подозреваемый изготовил поддельную доверенность для продажи чужой недвижимости.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении иностранного гражданина. Фигурант обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и подделке документов. Следствие установило, что в июле 2024 года обвиняемый разработал план по незаконному приобретению прав на квартиру на улице Карбышева.

Под предлогом аренды жилья злоумышленник получил от собственника необходимые данные, после чего изготовил поддельную доверенность на право продажи недвижимости. Обвиняемый попытался осуществить фиктивную продажу квартиры подконтрольному лицу.

Для придания сделке видимости законности он разместил в банковской ячейке фальшивые денежные средства и ввел в заблуждение нотариуса относительно своих полномочий. Преступление не было доведено до конца после выявления нотариусом подделки доверенности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ходе расследования проведен комплекс следственных действий, включая почерковедческую экспертизу и допросы свидетелей. Также полицейские выявили факт дачи взятки должностному лицу, материалы по которому выделены в отдельное производство.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, а уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.