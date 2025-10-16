Добровольцы собрали 252 мешка мусора с берегов Вуоксы

Активисты экологического движения «Чистая Вуокса» провели масштабную уборку на берегах водоема, собрав 252 мешка мусора.

Как сообщает ivbg.ru, за 2025 год добровольцам удалось очистить 150 стоянок, расположенных на популярных островах озера. Эти места традиционно привлекают множество туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Комитете по природным ресурсам Ленобласти отметили положительную динамику в сравнении с предыдущими годами. Если в 2014 году, когда движение только начинало работу, с 20-30 стоянок вывозили от 600 до 900 мешков мусора, то сейчас ситуация значительно улучшилась. Количество отдыхающих увеличилось, но объем отходов сократился благодаря возросшей сознательности граждан.

Программа раздельного сбора отходов активно развивается в регионе, охватывая 15 районов Ленинградской области. На 1286 контейнерных площадках установлены специальные баки для пластика и стекла, что способствует эффективной переработке отходов и сохранению уникальной природы Вуоксы.