В субботу пассажиры десяти рейсов не смогут улететь из Пулково по расписанию

Утром в субботу десять авиарейсов из Пулково столкнулись с задержками отправлений. Также было объявлено об отмене вылета одного самолета.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, рейс авиакомпании «Победа» DP 202 в Москву, изначально запланированный на 7:30, был задержан. Вылет рейса SU 6423 в Уфу от «Аэрофлота», перенесен на 9:50. Самолет B2 2113 в Казань, который обслуживает авиакомпания «Белавиа», также отложен.

Среди дневных рейсов задержки коснулись самолета S7 Airlines S7 6410 в Иркутск, вылет которого перенесен на 13:30. Отправление самолета под номером DP 519 в Астрахань авиакомпании «Победа» планируется в 14:15. Также были задержаны рейс C6 430 авиакомпании Centrum Air в Ургенч и рейс TK 3189 Turkish Airlines в Бодрум.

Самолет N4 393 авиакомпании Nordwind Airlines в Иваново задержан до 18:35. Вылет рейса «Победы» DP 6822 в московский аэропорт Шереметьево отложен до 21:40. Рейс Nordwind Airlines N4 269 в Орск перенесен на 23:20.

Также был отменен рейс SU 6829 в Горно-Алтайск от «Аэрофлота».