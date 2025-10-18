За 2025 год больше 18 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Петербурге

За первые девять месяцев 2025 года в медицинские учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратились свыше 26 тысяч человек из-за укусов клещей.

С января по сентябрь в медучреждения Петербурга по поводу укусов клещей обратились 18,4 тысячи человек, в том числе 2,8 тысячи детей. Этот показатель остался на уровне прошлого года. В черте города зафиксировано 2,7 тысячи случаев присасывания клещей. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Курортном, Пушкинском и Выборгском районах. Специалисты выявили 39 случаев клещевого вирусного энцефалита и 368 случаев клещевого боррелиоза.

За тот же период в области зафиксировано 8,2 тысячи обращений, что на 26,1% больше, чем годом ранее. Среди пострадавших 1,6 тысячи детей. Наибольшая активность клещей отмечена во Всеволожском, Приозерском и Тихвинском районах. Было зарегистрировано восемь случаев клещевого энцефалита и 31 случай боррелиоза. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве добавили, что лабораторные исследования 17,9 тысячи особей клещей показали, что переносчиками опасных заболеваний являются 3,6 тысячи клещей.