В Выборгский архив поступили личные карточки тружеников блокадного Ленинграда

Ленинградский областной архив в Выборге получил на хранение коллекцию документов периода Великой Отечественной.

Ленинградский областной архив в Выборге пополнил свои фонды коллекцией документов периода Великой Отечественной. Так, 49 оригинальных документов 1941-1944 годов передала в дар жительница Санкт-Петербурга Любовь Зирченко.

Коллекция включает личные карточки и автобиографии уроженцев Ленинградской области. Особую ценность представляет то, что это не семейный архив, а целенаправленно собранная коллекция. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского областного государственного архива.

Все документы будут сформированы в отдельное дело под названием «Труженики блокадного Ленинграда». Основу коллекции составляют личные карточки работников с отметками об их трудовой деятельности в военные годы. К коллекции составят аннотацию для включения в научно-справочный аппарат архива.