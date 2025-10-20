Суд взыскал с ООО «Рутси» выплаты за отравление ребенка

Суд признал предприятие общественного питания ООО «Рутси» виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Как сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел в июле 2024 года после посещения ребенком детского сада. Несовершеннолетняя употребила кулинарную продукцию, после чего у нее проявились симптомы пищевого отравления, потребовавшие госпитализации.

Межрегиональное управление провело санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении компании-поставщика питания. Были организованы лабораторные обследования сотрудников, отбор проб пищевой продукции и дезинфекционные мероприятия. Предприятию выдано предписание о приостановлении реализации потенциально опасной продукции и ее отзыве из обращения.

Суд полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с ответчика свыше 11 тысяч рублей на компенсацию расходов на лечение, 30 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда и штраф в размере более чем 20 тысяч рублей. Мать пострадавшего ребенка обратилась в ведомство с просьбой о представительстве ее интересов в судебном процессе.